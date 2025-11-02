Fyrirtækjaskrá
Indeed Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in India hjá Indeed er á bilinu ₹769K til ₹1.12M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indeed. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

₹882K - ₹1.01M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (8.35% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá Indeed in India er árleg heildarlaun upp á ₹1,119,704. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Indeed fyrir Þjónustuver hlutverkið in India er ₹768,610.

