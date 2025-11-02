Indeed Viðskiptaþróun Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Viðskiptaþróun heildarlauna in United States hjá Indeed er á bilinu $118K til $171K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indeed. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$134K - $156K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$118K$134K$156K$171K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (8.35% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá Indeed in United States er árleg heildarlaun upp á $171,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Indeed fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in United States er $118,080.

Önnur úrræði