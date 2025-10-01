Fyrirtækjaskrá
Incred Finance
Incred Finance Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Incred Finance er samtals ₹2.66M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Incred Finance. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
Samtals á ári
₹2.66M
Stig
Senior
Grunnlaun
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bónus
₹149K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Incred Finance?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Incred Finance in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹6,712,971. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Incred Finance fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,462,941.

