Incorta Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Cairo

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Cairo hjá Incorta er samtals EGP 1.48M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Incorta. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Samtals á ári
EGP 1.48M
Stig
Senior
Grunnlaun
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bónus
EGP 0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Incorta?

EGP 7.88M

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Incorta in Greater Cairo er árleg heildarlaun upp á EGP 5,829,211. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Incorta fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Cairo er EGP 1,477,620.

