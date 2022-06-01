Fyrirtækjaskrá
Included Health
Included Health Laun

Launasvið Included Health eru frá $114,570 í heildarbótum á ári fyrir Fjármálagreinir í neðri enda til $332,655 fyrir Rekstrarmál í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Included Health. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $219K
Skrifstofustarfsmaður
$125K

Rekstrarmál
$333K
Gagnagreinir
$134K
Gagnavísindamaður
$325K
Fjármálagreinir
$115K
Vöruhönnuður
$186K
Verkefnastjóri
$208K
Verkefnastjóri
$137K
Ráðningarfulltrúi
$166K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$265K
UX rannsakandi
$286K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Included Health eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Included Health er Rekstrarmál at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $332,655. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Included Health er $197,003.

Önnur úrræði