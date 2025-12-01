Fyrirtækjaskrá
impact.com
impact.com Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá impact.com er samtals $138K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka impact.com. Síðast uppfært: 12/1/2025

Miðgildi launa
company icon
impact.com
Associate Software Engineer
Seattle, WA
Samtals á ári
$138K
Stig
L1
Grunnlaun
$115K
Stock (/yr)
$17.1K
Bónus
$5.8K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá impact.com?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá impact.com in United States er árleg heildarlaun upp á $209,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá impact.com fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $118,000.

Önnur úrræði

