Fyrirtækjaskrá
Immigram
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Verkefnisstjóri

  • Öll Verkefnisstjóri laun

Immigram Verkefnisstjóri Laun

Meðaltal Verkefnisstjóri heildarlauna in Armenia hjá Immigram er á bilinu AMD 9.54M til AMD 13.61M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Immigram. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$28.6K - $33.5K
Armenia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Verkefnisstjóri innsendingarnars hjá Immigram til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Immigram?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Verkefnisstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá Immigram in Armenia er árleg heildarlaun upp á AMD 13,606,521. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Immigram fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in Armenia er AMD 9,536,194.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Immigram

Tengd fyrirtæki

  • Intuit
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Google
  • Airbnb
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immigram/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.