IMC Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Netherlands hjá IMC eru á bilinu €146K á year fyrir L1 til €160K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Netherlands er samtals €160K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka IMC. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá IMC in Netherlands er árleg heildarlaun upp á €201,089. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá IMC fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Netherlands er €152,749.

