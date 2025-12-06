Fyrirtækjaskrá
IMC
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Stjórnunarráðgjafi

  • Öll Stjórnunarráðgjafi laun

IMC Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in Singapore hjá IMC er á bilinu SGD 51.7K til SGD 73.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka IMC. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$45.3K - $51.6K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Stjórnunarráðgjafi innsendingarnars hjá IMC til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá IMC?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Stjórnunarráðgjafi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá IMC in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 73,540. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá IMC fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in Singapore er SGD 51,727.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá IMC

Tengd fyrirtæki

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.