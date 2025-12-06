Gagnafræðingur kjör in United States hjá IMC eru á bilinu $247K á year fyrir L1 til $242K á year fyrir L3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka IMC. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.