Illumio
Illumio Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á San Francisco Bay Area

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in San Francisco Bay Area hjá Illumio er á bilinu $213K til $309K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Illumio. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$242K - $281K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$213K$242K$281K$309K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Illumio eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðistjóri at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Hugbúnaðarverkfræðistjóri role in San Francisco Bay Area is $213,200.

