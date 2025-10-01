Fyrirtækjaskrá
Illumio Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in San Francisco Bay Area hjá Illumio er samtals $203K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Illumio. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Samtals á ári
$203K
Stig
L2
Grunnlaun
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bónus
$15K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Illumio?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Illumio eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



