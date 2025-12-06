Fyrirtækjaskrá
Illumina
Illumina Ráðningarfulltrúi Laun

Ráðningarfulltrúi kjör in United States hjá Illumina eru samtals $95K á year fyrir P3. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Illumina. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$87.4K - $102K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$80.8K$87.4K$102K$113K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Illumina eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Illumina in United States er árleg heildarlaun upp á $113,050. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Illumina fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $80,750.

Önnur úrræði

