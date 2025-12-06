Illumina Vélaverkfræðingur Laun

Vélaverkfræðingur kjör in United States hjá Illumina eru á bilinu $86.4K á year fyrir P1 til $248K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $141K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Illumina. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Illumina eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
