Fyrirtækjaskrá
Illumina
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Endurskoðandi

  • Öll Endurskoðandi laun

Illumina Endurskoðandi Laun

Miðgildi Endurskoðandi launapakka in United States hjá Illumina er samtals $94K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Illumina. Síðast uppfært: 12/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Illumina
senior accountant
San Diego, CA
Samtals á ári
$94K
Stig
P1
Grunnlaun
$85K
Stock (/yr)
$5K
Bónus
$4K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Illumina?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Illumina eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Endurskoðandi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Endurskoðandi hjá Illumina in United States er árleg heildarlaun upp á $130,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Illumina fyrir Endurskoðandi hlutverkið in United States er $96,800.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Illumina

Tengd fyrirtæki

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.