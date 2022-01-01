Fyrirtækjaskrá
iCIMS
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

iCIMS Laun

Laun hjá iCIMS eru á bilinu $79,600 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $178,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá iCIMS. Síðast uppfært: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
Median $110K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Gagnafræðingur
$102K
Vörustjóri
$130K
Ráðningaraðili
$79.6K
Tækniforritstjóri
$153K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá iCIMS er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Principal Software Engineer level með árlegar heildarbætur upp á $178,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá iCIMS er $124,950.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá iCIMS

Tengd fyrirtæki

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði