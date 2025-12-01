Fyrirtækjaskrá
Icertis
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

Icertis Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in India hjá Icertis er á bilinu ₹4.6M til ₹6.7M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Icertis. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$60.3K - $68.7K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$52.5K$60.3K$68.7K$76.5K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Gagnafræðingur innsendingarnars hjá Icertis til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Icertis eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Icertis in India er árleg heildarlaun upp á ₹6,697,148. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Icertis fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹4,597,195.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Icertis

Tengd fyrirtæki

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.