Huntington National Bank Laun

Laun hjá Huntington National Bank eru á bilinu $64,675 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $200,400 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Huntington National Bank. Síðast uppfært: 9/4/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $91.5K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $105K
Vöruhönnuður
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $128K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $200K
Viðskiptasérfræðingur
$89.6K
Gagnasérfræðingur
$64.7K
Fjármálasérfræðingur
$88.6K
Stjórnunarráðgjafi
$129K
Vörustjóri
$137K
Verkefnastjóri
$73K
Sala
$194K
Netöryggissérfræðingur
$166K
Lausnaarkitekt
$139K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Huntington National Bank is Hugbúnaðarverkfræðistjóri with a yearly total compensation of $200,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Huntington National Bank is $128,183.

Önnur úrræði