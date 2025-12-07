Fyrirtækjaskrá
Human Interest
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Tækniforritstjóri

  • Öll Tækniforritstjóri laun

Human Interest Tækniforritstjóri Laun

Meðaltal Tækniforritstjóri heildarlauna in United States hjá Human Interest er á bilinu $176K til $246K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Human Interest. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$189K - $223K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$176K$189K$223K$246K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Tækniforritstjóri innsendingarnars hjá Human Interest til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Human Interest eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Tækniforritstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Human Interest in United States er árleg heildarlaun upp á $245,700. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Human Interest fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in United States er $176,400.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Human Interest

Tengd fyrirtæki

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.