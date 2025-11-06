HT Media Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Delhi Area hjá HT Media er samtals ₹2.15M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HT Media. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Samtals á ári
₹2.15M
Stig
SDEII
Grunnlaun
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá HT Media?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá HT Media in Greater Delhi Area er árleg heildarlaun upp á ₹2,368,143. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá HT Media fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Delhi Area er ₹1,947,823.

