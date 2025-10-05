Fyrirtækjaskrá
Houzz
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Hugbúnaðarverkfræðingur Stig

L5

Stig hjá Houzz

Bera saman stig
  1. L3Software Engineer I
  2. L4Software Engineer II
  3. L5Senior Software Engineer
    4. Sýna 3 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
NT$81,634
Grunnlaun
NT$2,333,009
Hlutabréfaveitingar ()
NT$207,730
Bónus
NT$54,977

NT$5.09M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega NT$954þ+ (stundum NT$9540þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Houzz

Tengd fyrirtæki

  • Jane
  • Bankers Healthcare Group
  • Tradesy
  • BARK
  • Vanguard
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði