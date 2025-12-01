Fyrirtækjaskrá
Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt Vöruhönnuður Laun

Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in United States hjá Houghton Mifflin Harcourt er á bilinu $60.4K til $84.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Houghton Mifflin Harcourt. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$65.3K - $76K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$60.4K$65.3K$76K$84.5K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Houghton Mifflin Harcourt in United States er árleg heildarlaun upp á $84,490. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Houghton Mifflin Harcourt fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United States er $60,350.

