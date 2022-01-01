Fyrirtækjaskrá
Hinge Health
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Hinge Health Laun

Laun hjá Hinge Health eru á bilinu $48,540 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $353,225 fyrir Vöruhönnunarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Hinge Health. Síðast uppfært: 9/5/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $175K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $240K
Vörustjóri
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Viðskiptarekstur
$142K
Viðskiptarekstrarstjóri
$147K
Viðskiptasérfræðingur
$124K
Fyrirtækjaþróun
$271K
Gagnasérfræðingur
$133K
Gagnafræðingur
$271K
Fjármálasérfræðingur
$234K
Iðnaðarhönnuður
$261K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$75K
Markaðsmál
$118K
Markaðsrekstur
$158K
Vöruhönnuður
$48.5K
Vöruhönnunarstjóri
$353K
Verkefnastjóri
$116K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$207K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Hinge Health eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Hinge Health là Vöruhönnunarstjóri at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $353,225. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Hinge Health là $166,550.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Hinge Health

Tengd fyrirtæki

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði