Hightouch Laun

Launasvið Hightouch eru frá $176,400 í heildarbótum á ári fyrir Gagnavísindastjóri í neðri enda til $306,000 fyrir Sala í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Hightouch. Síðast uppfært: 8/20/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $190K
Gagnavísindastjóri
$176K
Sala
$306K

Sölutæknifræðingur
$229K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Hightouch eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Hightouch er Sala at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $306,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Hightouch er $209,733.

