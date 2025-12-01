Highspot Mannauður Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Mannauður heildarlauna in United Kingdom hjá Highspot er á bilinu £112K til £160K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Highspot. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$171K - $202K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$150K$171K$202K$213K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Mannauður hjá Highspot in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £159,620. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Highspot fyrir Mannauður hlutverkið in United Kingdom er £112,428.

Önnur úrræði

