HERE Technologies
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Poland

HERE Technologies Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá HERE Technologies eru á bilinu PLN 165K á year fyrir L6 til PLN 320K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 201K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
Software Engineer I(Byrjendaþrep)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá HERE Technologies?

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá HERE Technologies in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 346,665. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá HERE Technologies fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 185,964.

