HERE Technologies Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá HERE Technologies eru á bilinu PLN 165K á year fyrir L6 til PLN 320K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 201K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
