HERE Technologies Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Mumbai Metropolitan Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Mumbai Metropolitan Region hjá HERE Technologies eru á bilinu ₹3.67M á year fyrir L5 til ₹5.76M á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in Mumbai Metropolitan Region er samtals ₹2.48M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
