HERE Technologies Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá HERE Technologies eru á bilinu ₹3.69M á year fyrir L5 til ₹5.61M á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.2M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 9/25/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil