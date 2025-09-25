Fyrirtækjaskrá
HERE Technologies
HERE Technologies Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá HERE Technologies eru á bilinu ₹3.69M á year fyrir L5 til ₹5.61M á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.2M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
Software Engineer I(Byrjendaþrep)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá HERE Technologies?

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá HERE Technologies in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,606,004. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá HERE Technologies fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹2,127,826.

