HERE Technologies
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Gagnafræðingur Laun á Mumbai Metropolitan Region

Gagnafræðingur kjör in Mumbai Metropolitan Region hjá HERE Technologies eru á bilinu ₹3.91M á year fyrir L5 til ₹1.65M á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Mumbai Metropolitan Region er samtals ₹2.25M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka HERE Technologies. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 6 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Hvað eru starfsþrep hjá HERE Technologies?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region er árleg heildarlaun upp á ₹17,957,761. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá HERE Technologies fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Mumbai Metropolitan Region er ₹2,102,805.

