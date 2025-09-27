Helsing Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Vörustjóri heildarlauna in United Kingdom hjá Helsing er á bilinu £146K til £205K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Helsing. Síðast uppfært: 9/27/2025

Meðaltal heildarlauna

£158K - £184K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£146K£158K£184K£205K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

£121K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Helsing eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Helsing in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £204,572. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Helsing fyrir Vörustjóri hlutverkið in United Kingdom er £146,123.

