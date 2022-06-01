Fyrirtækjaskrá
Hays
Hays Laun

Laun hjá Hays eru á bilinu $12,902 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $163,439 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Hays. Síðast uppfært: 9/3/2025

$160K

Sala
Median $118K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$35.4K
Gagnafræðingur
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Grafískur hönnuður
$59.3K
Mannauður
$62.7K
Verkefnastjóri
$56.2K
Ráðningaraðili
$12.9K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$42.6K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$163K
Lausnaarkitekt
$95.9K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Hays er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $163,439. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Hays er $60,967.

