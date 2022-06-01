Fyrirtækjaskrá
Havas
Havas Laun

Laun hjá Havas eru á bilinu $4,975 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $129,350 fyrir Markaðsrekstur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Havas. Síðast uppfært: 9/3/2025

$160K

Vöruhönnuður
Median $45.6K
Viðskiptaþróun
$49K
Starfsmannastjóri
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Gagnasérfræðingur
$29.3K
Mannauður
$100K
Markaðsmál
$22.7K
Markaðsrekstur
$129K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$5K
Algengar spurningar

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Havas jest Markaðsrekstur at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $129,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Havas wynosi $47,318.

