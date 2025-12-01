Harvard University Lausnararkitekt Laun

Fyrirtækjaskrá
Harvard University
Meðaltal Lausnararkitekt heildarlauna in United States hjá Harvard University er á bilinu $120K til $171K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Harvard University. Síðast uppfært: 12/1/2025

$136K - $155K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$120K$136K$155K$171K
Hvað eru starfsþrep hjá Harvard University?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá Harvard University in United States er árleg heildarlaun upp á $171,100. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Harvard University fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in United States er $120,350.

