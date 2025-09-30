Fyrirtækjaskrá
Grid Dynamics
Grid Dynamics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Warsaw Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Warsaw Metropolitan Area hjá Grid Dynamics eru á bilinu PLN 83.2K á year fyrir T1 til PLN 389K á year fyrir T4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Warsaw Metropolitan Area er samtals PLN 305K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grid Dynamics. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Grid Dynamics eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hugbúnaðarverkfræðingur bei Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 388,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Grid Dynamics für die Position Hugbúnaðarverkfræðingur in Warsaw Metropolitan Area beträgt PLN 304,586.

