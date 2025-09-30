Fyrirtækjaskrá
Grid Dynamics
Grid Dynamics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ukraine

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ukraine hjá Grid Dynamics eru á bilinu UAH 1.91M á year fyrir T2 til UAH 3.07M á year fyrir T4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ukraine er samtals UAH 2.56M. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega UAH 1,233þ+ (stundum UAH 1,2330þ+) hækkunum.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Grid Dynamics eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Grid Dynamics in Ukraine er árleg heildarlaun upp á UAH 3,493,670. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grid Dynamics fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Ukraine er UAH 2,564,765.

Önnur úrræði