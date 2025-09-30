Fyrirtækjaskrá
Grid Dynamics
Grid Dynamics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Krakow Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Krakow Metropolitan Area hjá Grid Dynamics eru á bilinu PLN 78.8K á year fyrir T1 til PLN 281K á year fyrir T4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Krakow Metropolitan Area er samtals PLN 227K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grid Dynamics. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
Junior Software Engineer(Byrjendaþrep)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Grid Dynamics eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á PLN 303,345. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grid Dynamics fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Krakow Metropolitan Area er PLN 223,658.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Grid Dynamics

