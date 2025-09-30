Fyrirtækjaskrá
Grid Dynamics
Grid Dynamics Gagnafræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Gagnafræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Grid Dynamics eru samtals $130K á year fyrir T2. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $130K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grid Dynamics. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Grid Dynamics eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Grid Dynamics in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $130,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grid Dynamics fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in San Francisco Bay Area er $130,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Grid Dynamics

