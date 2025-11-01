Grainger Sala Laun

Fyrirtækjaskrá
Grainger
Miðgildi Sala launapakka in United States hjá Grainger er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grainger. Síðast uppfært: 11/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$120K
Stig
-
Grunnlaun
$95K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$25K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Grainger in United States er árleg heildarlaun upp á $142,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grainger fyrir Sala hlutverkið in United States er $87,500.

