Grafana Tæknirithöfundur Laun

Meðaltal Tæknirithöfundur heildarlauna in United States hjá Grafana er á bilinu $102K til $143K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grafana. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$110K - $128K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$102K$110K$128K$143K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Grafana eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknirithöfundur hjá Grafana in United States er árleg heildarlaun upp á $142,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grafana fyrir Tæknirithöfundur hlutverkið in United States er $102,000.

