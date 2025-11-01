Fyrirtækjaskrá
Grafana
Grafana Vöruhönnuður Laun

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in Germany hjá Grafana er samtals €94.9K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grafana. Síðast uppfært: 11/1/2025

Miðgildi launa
Samtals á ári
€94.9K
Stig
L4
Grunnlaun
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Grafana eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vöruhönnuður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Titlar sem eru innifaldir

Notendaupplifunarhönnuður

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Grafana in Germany er árleg heildarlaun upp á €95,042. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grafana fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in Germany er €85,548.

Önnur úrræði