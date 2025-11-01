Fyrirtækjaskrá
Grafana
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Mannauður

  • Öll Mannauður laun

Grafana Mannauður Laun

Meðaltal Mannauður heildarlauna in United Kingdom hjá Grafana er á bilinu £43.9K til £64K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grafana. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Mannauður innsendingarnars hjá Grafana til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Grafana eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Mannauður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Mannauður hjá Grafana in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £63,982. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Grafana fyrir Mannauður hlutverkið in United Kingdom er £43,920.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Grafana

Tengd fyrirtæki

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði