GovTech Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Singapore hjá GovTech er samtals SGD 122K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GovTech. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Samtals á ári
SGD 122K
Stig
II
Grunnlaun
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 20.2K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá GovTech?

SGD 211K

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 179,587. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Singapore is SGD 105,221.

