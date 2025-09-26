Fyrirtækjaskrá
GovTech
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

GovTech Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Singapore hjá GovTech er samtals SGD 132K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GovTech. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
Samtals á ári
SGD 132K
Stig
L2
Grunnlaun
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá GovTech in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 147,301. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GovTech fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Singapore er SGD 123,336.

