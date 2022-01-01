Fyrirtækjaskrá
GoPro
GoPro Laun

Laun hjá GoPro eru á bilinu $72,563 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $291,450 fyrir Viðskiptaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá GoPro. Síðast uppfært: 11/22/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $72.6K
Viðskiptaþróun
$291K
Gagnafræðingur
$139K

Vélbúnaðarverkfræðingur
$97.8K
Vélaverkfræðingur
$187K
Vöruhönnuður
$189K
Vörustjóri
$114K
Verkefnisstjóri
$111K
Tækniforritstjóri
$230K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá GoPro eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá GoPro er Viðskiptaþróun at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $291,450. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GoPro er $139,300.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GoPro

Önnur úrræði

