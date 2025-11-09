Fyrirtækjaskrá
Google

Vöruhönnuður Stig

L4

Stig hjá Google

Bera saman stig
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    Sýna 3 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
$201,282
Grunnlaun
$158,100
Hlutabréfaveitingar ()
$34,474
Bónus
$8,708

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Google

Önnur úrræði