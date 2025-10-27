Fyrirtækjaskrá
GOAT
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Viðskiptasérfræðingur

  • Öll Viðskiptasérfræðingur laun

GOAT Viðskiptasérfræðingur Laun

Meðaltal Viðskiptasérfræðingur heildarlauna in United States hjá GOAT er á bilinu $97.2K til $138K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GOAT. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

$110K - $131K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$97.2K$110K$131K$138K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Viðskiptasérfræðingur innsendingarnars hjá GOAT til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá GOAT eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Viðskiptasérfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptasérfræðingur hjá GOAT in United States er árleg heildarlaun upp á $138,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GOAT fyrir Viðskiptasérfræðingur hlutverkið in United States er $97,200.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GOAT

Tengd fyrirtæki

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði