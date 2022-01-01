Fyrirtækjaskrá
GlobalLogic
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

GlobalLogic Laun

Laun hjá GlobalLogic eru á bilinu $1,516 í heildarjöfnum á ári fyrir Áhættufjárfestir í neðri kantinum til $240,000 fyrir Lausnaarkitekt í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá GlobalLogic. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Lausnaarkitekt
Median $240K

Gagnarkitekt

Vörustjóri
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $177K
Endurskoðandi
$166K
Viðskiptasérfræðingur
$22.3K
Þjónustuver
$36.7K
Þjónustuverrekstur
$74.5K
Gagnasérfræðingur
$22.5K
Gagnafræðingur
$111K
Fjármálasérfræðingur
$167K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$27.9K
Stjórnunarráðgjafi
$30K
Vöruhönnuður
$69.5K
Verkefnastjóri
$194K
Ráðningaraðili
$98K
Sala
$214K
Netöryggissérfræðingur
$74.5K
Tækniforritstjóri
$124K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$95.5K
Áhættufjárfestir
$1.5K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá GlobalLogic er Lausnaarkitekt með árlegar heildarbætur upp á $240,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GlobalLogic er $74,511.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GlobalLogic

Tengd fyrirtæki

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði