Fyrirtækjaskrá
Glean
Glean Laun

Laun hjá Glean eru á bilinu $62,409 í heildarjöfnum á ári fyrir Lausnaarkitekt í neðri kantinum til $1,054,700 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Glean. Síðast uppfært: 8/27/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $110K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $340K
Gagnafræðingur
$261K

Ráðningaraðili
$86.1K
Sala
$289K
Söluverkfræðingur
$230K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$1.05M
Lausnaarkitekt
$62.4K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Glean eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Glean er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $1,054,700. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Glean er $245,692.

