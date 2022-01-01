Fyrirtækjaskrá
Gilead Sciences
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Gilead Sciences Laun

Laun hjá Gilead Sciences eru á bilinu $89,550 í heildarjöfnum á ári fyrir Áhættufjárfestir í neðri kantinum til $349,238 fyrir Fyrirtækjaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Gilead Sciences. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $140K
Gagnafræðingur
Median $223K
Fjármálasérfræðingur
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Forritstjóri
Median $212K
Verkefnastjóri
Median $178K
Viðskiptasérfræðingur
Median $263K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $220K
Vörustjóri
Median $170K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $295K
Lífverkfræðingur
$151K
Fyrirtækjaþróun
$349K
Gagnafræðistjóri
$208K
Lögfræði
$291K
Stjórnunarráðgjafi
$156K
Markaðsrekstur
$141K
Vöruhönnuður
$203K
Vöruhönnunarstjóri
$182K
Netöryggissérfræðingur
$182K
Lausnaarkitekt
$254K

Gagnarkitekt

Tækniforritstjóri
$244K
Áhættufjárfestir
$89.6K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Gilead Sciences eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Fyrirtækjaþróun at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Gilead Sciences

Tengd fyrirtæki

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði