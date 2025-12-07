GIGABYTE Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
GIGABYTE
Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in Taiwan hjá GIGABYTE er samtals NT$684K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GIGABYTE. Síðast uppfært: 12/7/2025

Miðgildi launa
company icon
GIGABYTE
Hardware Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
$22.3K
Stig
hidden
Grunnlaun
$22.3K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá GIGABYTE?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá GIGABYTE in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$1,157,382. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GIGABYTE fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$745,108.

Önnur úrræði

